Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.02.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Trickdiebin festgenommen - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Eine Frau im Alter von 35 Jahren wurde am Montagvormittag in Heilbronn festgenommen. Der Tatverdächtigen wird vorgeworfen, gemeinsam mit zwei bisher unbekannten Komplizinnen oder Komplizen versucht zu haben, einen Mann durch einen Trickdiebstahl um sein Bargeld zu bringen.

Der Mann hatte gegen 11.30 Uhr einen höheren Bargeldbetrag bei einer Bank in der Heilbronner Allee abgehoben. Hierbei wurde er vermutlich durch die drei Tatverdächtigen beobachtet und von ihnen bis zu seinem in der Lohtorstraße geparkten Auto verfolgt. Hier sprach ihn die 35-Jährige an. Sie wies ihn darauf hin, dass seine Jacke am Rücken verschmutzt sei. Während dieses Gesprächs kamen die beiden unbekannten Tatverdächtigen hinzu und versuchten, den Mann in ein Gespräch zu verwickeln und ihn so abzulenken. Als er dann seine Jacke auszog, um die vermeintliche Verschmutzung zu begutachten, stellte er fest, dass die Jacke sauber war. Allerdings bemerkte der Mann auch, dass die 35-Jährige in die Innentasche seiner Jacke griff und den Umschlag mit dem zuvor abgehobenen Geld herausholte. Dem Bestohlenen gelang es, die Tatverdächtige festzuhalten, bis die Polizei kurz darauf eintraf und die Frau festnahm. Den beiden anderen Tatverdächtigen gelang die Flucht. Die festgenommene Tatverdächtige wurde am Dienstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug, weshalb die 35-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, die Angaben zu den beiden flüchtenden Mittätern machen können. Des Weiteren werden mögliche weitere Opfer dieser Diebstahlsmasche gebeten, sich beim Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt, Telefon 07131 6437600, zu melden.

