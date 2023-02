POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.02.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen-Hainstadt: Scheune aufgebrochen und Diesel abgepumpt

Unbekannte drangen zwischen dem 11. Februar und dem 21. Februar unbemerkt in eine Scheune in Buchen-Hainstadt ein. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu der Feldscheune im Gewann "Zehnterbusch" und brachen eines der Tore auf. Im Inneren pumpten sie mehrere Liter Diesel aus dem dort abgestellten Traktor und brachen den in der Scheune abgestellten Wohnwagen auf. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei zu melden.

Waldbrunn: Fahrradfahrer übersehen

In Waldbrunn prallte am Dienstagabend ein Pkw gegen einen Fahrradfahrer, wodurch dieser verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Toyota Corolla die Neckargeracher Straße (Landesstraße 634) von Schollbrunn in Richtung Oberdielbach. An der Einmündung zu Kneippstraße bog er mit seinem Gefährt nach links ab und übersah vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne den entgegenkommenden 52-jährigen Radfahrer. Im Einmündungsbereich erfasste der Pkw den Radfahrer. Durch den Unfall wurde der 52-Jährige schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Rettungsmaßnahmen war die Straße komplett gesperrt. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Haßmersheim: Pkw kollidiert mit Motorrad

Ein 18-Jähriger verursachte am Dienstagnachmittag einen Unfall mit seinem Kraftrad bei dem eine Person verletzt und circa 10.000 Euros Sachschaden entstand. Gegen 14.45 Uhr fuhr der Mann mit seiner Harley-Davidson von einem Feldweg auf die Landesstraße 588 ein. Hierbei übersah er vermutlich den bereits auf der Straße von Gundelsheim in Richtung Neckarmühlbach fahrenden 39.Jährigen mit seinem Skoda. Das Kraftrad touchierte den Pkw entlang der rechten Fahrzeugseite, woraufhin das Motorrad in den Grünstreifen geschleudert wurde. Durch den Unfall wurden Sozia des 18-Jährigen leicht verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

