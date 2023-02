POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.02.2023 mit einem Bericht aus dem gesamten Polizeipräsidiumsbereich

Heilbronn (ots) - Buchen: Mann nach versuchtem Todschlag festgenommen Ein Mann im Alter von 28 Jahren wurde am Montagmorgen in Buchen festgenommen. Ihm wird vorgeworfen in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Bürgermeister-Vinzenz-Kieser Straße einen 41-jährigen Mitbewohner mit ...

mehr