POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.02.2023

Heilbronn (ots)

Buchen: Mann nach versuchtem Todschlag festgenommen

Ein Mann im Alter von 28 Jahren wurde am Montagmorgen in Buchen festgenommen. Ihm wird vorgeworfen in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Bürgermeister-Vinzenz-Kieser Straße einen 41-jährigen Mitbewohner mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige soll im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung dem Mitbewohner zunächst das Messer an den Hals gehalten haben. Nachdem der Bedrohte dies abwehren konnte, soll der 28-Jährige ihm zwei Mal in den Rücken gestochen haben. Da der 41-Jährige zunächst von einer leichten Verletzung ausging, wurde die Tat erst am nächsten Tag bekannt, nachdem es dem 41-Jährigen immer schlechter ging und er sich einer Betreuerin offenbarte, die ihn umgehend in ein Krankenhaus brachte. Dort wurden schwere Verletzungen diagnostiziert. Bei der haftrichterlichen Vorführung des 28-Jährigen beim Amtsgericht Mosbach am Dienstagmorgen wurde der von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragte Haftbefehl wegen versuchtem Totschlag erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

