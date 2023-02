Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.02.2023

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Brandleiche identifiziert

Nachdem ein Wohnmobil und eine Scheune am Freitag, den 17. Februar 2023, auf einem Grundstück an der Kreisstraße 2140 bei Bad Friedrichshall-Hagenbach in Brand geraten waren, wurde während der Löscharbeiten eine Leiche mit starken Verbrennungen direkt neben dem Fahrzeug aufgefunden. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5444170

Zu Beginn dieser Woche fand die rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams statt. Diese ergab nach vorläufiger Bewertung keine Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung. Weitere Ermittlungen führten zur Identifizierung des Toten. Es handelt sich bei dem Mann um einen 74-Jährigen, der das Wohnmobil bewohnte.

Derzeit wird von einer Verpuffung im Inneren des Wohnmobils und einem anschließenden Brandgeschehen ausgegangen. Weitere Ermittlungen zur Brandursache stehen noch aus.

Ermittlungen ergaben, dass das Wohnmobil wohl in der Vergangenheit in einer Werkstatt repariert worden sein soll. Es handelt sich um einen Aufbau des Herstellers Concorde, mit einer Karosserie von Daimler-Chrysler, die am 1. August 2002 zugelassen wurde. Für weitere Ermittlungen werden Zeugen, die Angaben zur Reparaturörtlichkeit oder der Art der Reparatur geben können, gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell