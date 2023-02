Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.02.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Jugendschutzkontrollen im Stadtbezirk

Das Haus des Jugendrechts führte gemeinsam mit der Stadt Heilbronn und dem Referat für Prävention am 15. und 16. Februar 2023 sogenannte Testkäufe von nikotinhaltigen Waren im Stadtbezirk Heilbronn durch. Hintergrund dieser Aktion waren zahlreiche Beschwerden von Eltern bei der Stadt Heilbronn, wonach der Kauf von Zigaretten oder sogenannten Waves (E-Zigaretten) in vielen Verkaufsstellen ohne Alterskontrolle möglich sein soll.

Für die Testkäufe wurden drei minderjährige Auszubildende der Stadt Heilbronn, mit Einverständniserklärung der Eltern, durch die Polizei beim Kauf entsprechender Waren begleitet. Insgesamt erfolgten 21 Testkäufe, wobei die Testpersonen in 14 Fällen weder nach ihrem Alter noch nach einem Ausweis gefragt wurden. In all diesen Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und die Verkaufsstellen müssen mit Geldstrafen rechnen. Diese hohe Anzahl an erfolgreichen Käufen zeigt, dass Kontrollmaßnahmen dringend erforderlich sind, um den Jugendschutz zu gewährleisten. Entsprechende Kontrollen sollen in naher Zukunft wiederholt werden.

