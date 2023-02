POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Scheibe von PKW eingeschlagen - Zeugen gesucht

Die Frontscheibe eines Audi S8 schlug eine bisher unbekannte Person in der Nacht von Sonntag auf Montag in Heilbronn ein. Das Fahrzeug wurde von seinem 52-jährigen Besitzer am Sonntag gegen 21 Uhr in der Urbahnstraße abgestellt. Montags gegen 17 Uhr stellte der Mann die Beschädigung fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Bad Friedrichshall: Fehler beim Überholen - Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 26.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Landesstraße 1096 bei Bad Friedrichshall am Dienstagvormittag. Ein 23-Jähriger überholte gegen 11.30 Uhr mit seinem Audi ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Da der junge Mann nach dem Überholvorgang nicht sofort wieder auf die rechte Fahrspur zurückfuhr, kollidierte die linke Fahrzeugfront seines PKW mit der linken Front des entgegenkommenden VW Crafter eines 66-Jährigen. Durch den Zusammenstoß geriet der Audi ins Schleudern und kam, nachdem er mit einem Bordstein kollidierte, hinter dem VW zu Stehen. Der hinter dem Crafter fahrende Ford Transit eines 75-Jährigen wurde durch umherfliegende Trümmerteile ebenfalls beschädigt. Sowohl der Fahrer des Audi, als auch der Fahrer des VW wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Neudenau: Von Fahrbahn abgekommen - Schwer verletzt

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Landesstraße 1096 am Dienstagmorgen. Eine 21-Jährige fuhr gegen 10.15 Uhr mit ihrem Mazda von Neudenau-Herbolzheim kommend in Fahrtrichtung Untergriesheim. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam die junge Frau nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort wurde ihr Fahrzeug von einer steilen Böschung abgewiesen, querte die Straße und kam dann am Fuße einer steilen Böschung zum Stehen. Die Fahrerin des Mazda wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Scheibe eingeschlagen und Geldbeutel gestohlen

Eine bisher unbekannte Person schlug in der Nacht von Montag auf Dienstag die Scheibe eines Audi in Bad-Friedrichshall-Jagstfeld ein. Der 20-jährige Besitzer des Fahrzeugs hatte dieses am Montagabend gegen 21 Uhr in der Badstraße abgestellt. Als er am Dienstag gegen 6.45 Uhr zu seinem Audi zurückkehrte stellte er fest, dass das Fenster auf der Fahrerseite eingeschlagen und sein Geldbeutel entwendet wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

A6/Kirchardt: Unfall und zwei Folgeunfälle - Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 77.000 Euro sind das Ergebnis von drei Unfällen auf der Autobahn 6 am frühen Dienstagmorgen. Zunächst wechselte der 53-jährige Fahrer eines Kastenwagens gegen 6.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt kurz vor dem von hinten herannahenden Mercedes eines 18-Jährigen die Fahrspur. Der Mercedes-Fahrer konnte trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr auf den Kastenwagen auf. Bei dem Aufprall wurden zwei Mitfahrer im Transporter leicht verletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Kurz darauf ereignete sich hinter der Unfallstelle ein Folgeunfall. Der 41-jährige Fahrer eines VW Transporter sowie ein 21-jähriger BMW-Fahrer bremsten ihre Fahrzeuge, aufgrund des Unfalls, auf der linken Spur bis zum Stillstand ab. Dies übersah vermutlich ein dahinterfahrender ebenfalls 21-Jähriger und fuhr mit seinem Mazda auf den haltenden BMW auf. Durch den Aufprall wurde der BMW auf den VW aufgeschoben und zwei Mitfahrer im BMW leicht verletzt. Die Fahrzeuge der beiden 21-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund der beiden Unfälle und der daraus resultierenden Bergungsarbeiten mussten im Rahmen der Unfallaufnahme die linke und mittlere Fahrspur gesperrt werden. Wegen der Sperrung des linken Fahrstreifens und des daraus resultierenden Rückstaus musste eine 33-Jährige gegen 6.40 Uhr ihren VW anhalten. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Mercedes auf den haltenden VW auf und schob diesen mit der Fahrzeugfront in eine Betonwand am linken Fahrbahnrand. Auch hier wurden beide Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass ein Abschleppunternehmen mit der Bergung beauftragt werden musste. Personen kamen bei diesem Unfall nicht zu Schaden.

