POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Baucontainer

Riol (ots) - Im Zeitraum 08.10.2022, 17:00 Uhr bis zum 09.10.2022, 14:00 Uhr, kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an und in einem unbewohnten Neubau/Rohbau in Riol, in der Straße Zum Römerberg. Unbekannte/r Täter beschädigten die Terrassentür, schütteten Sand in Rohre und auf Böden, verschmutzen Fenster und beschädigten eine Dixie-Toilette. Zeugen welche Hinweise zur Tat bzw. zum Täter geben können, werden ...

mehr