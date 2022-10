Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Leiwen (ots)

Am Sonntag, dem 09.10.2022, zwischen 12:00 Uhr 12:30 Uhr ereignete sich, in der Euchariusstraße in Leiwen ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr aus Richtung Detzemer Straße kommend in die Euchariusstraße ein und touchierte hierbei eine Natursteinmauer. An der Mauer entstand ein Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Schweich zu melden.

