Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pflanzkübel

Baumholder (ots)

In der Nacht vom 07.10.2022 auf den 08.10.2022 ist es vor dem Barber Shop in der Bahnhofstraße in Baumholder zu einer Sachbeschädigung an vier Pflanzkübel gekommen. Durch unbekannte Täter sind die vier Pflanzkübel kaputt geschlagen worden. Als Besonderheit ist anzumerken, dass sowohl an den zerstörten Pflanzkübel, als auch auf dem Bürgersteig vor dem Barber Shop Blutspuren festzustellen sind.

Sollten sie Hinweise auf den/die Verursacher geben können, wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Baumholder

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell