Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuer im Busbetriebshof der Stadtwerke

Bonn (ots)

Bonn-Friesdorf, Godesberger Allee, 04.08.2022, 08:17 Uhr

Durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr am Donnerstagmorgen zum Busbetriebshof der SWB gerufen. Vor Ort war eine leichte Rauchentwicklung in einem Teil des Linienbus-Werkstattgebäudes festzustellen, die auf den Brand einer Teeküche in einem Aufenthaltsbereich und einen damit zusammenhängenden schmorenden Motor in einer Lüftungsanlage zurückzuführen war. Das Gebäude war vor Eintreffen der Feuerwehr bereits geräumt. Der Brand in dem Aufenthaltsraum wurde mit einem Löschrohr und der Brand in der Lüftungsanlage mit Handfeuerlöschern bekämpft. Der Rauch wurde mit mehreren Lüftungsgeräten aus dem Gebäude geblasen.

Im Einsatz waren insgesamt 30 Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 und 3 der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheit Bad Godesberg der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Führungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell