FW-BN: Feuer drohte auf Nachbarwohnungen überzugreifen

In den Mittagsstunden des 02.08.2022 wurde die Feuerwehr Bonn zu einem Brandereignis im Schweidnitzer Weg in Tannenbusch alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten dichten Rauch im Bereich eines Mehrfamilienhauses und einer dramatischen Brandausbreitung auf darüber liegende Geschosse. Auf Grund dieser Meldungen wurde das Alarmstichwort "B 4" angesetzt und die Anzahl der Einsatzkräfte erhöht. Auf der Anfahrt war bereit eine Rauchsäule von weitem sichtbar. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte ein Holzverschlag auf der Terrasse, Fassadenteile sowie Bereiche einer Wohnung im Erdgeschoss. Hier wurde zur Brandbekämpfung ein Feuerwehrtrupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr eingesetzt. Schnell breiteten sich Flammen- und Rauch in Richtung der angrenzenden sowie in die darüber liegenden Balkone und Wohnungen aus. Da nicht auszuschließen war, dass sich noch Personen in den betroffenen Wohnungen aufhielten, wurden von der Vorderseite des Gebäudes mehrere Trupps, teilweise mit Löschrohren und unter Atemschutz über den Treppenraum zur Menschenrettung eingesetzt. Des Weiteren wurden alle Fenster des 6 geschossigen Gebäudeteile von zwei Drehleitern aus kontrolliert, um eine mögliche Verrauchung der Wohnungen feststellen zu können. Zur Unterstützung der vorgehenden Einsatzkräfte und zur Rauchfreihaltung wurde ein Hochleistungslüfter vorgenommen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, in den betroffenen und teilweise verrauchten Wohnungen befanden sich keine Personen. Nach erfolgter Entrauchung durch Öffnen der Fenster und den Einsatz des Hochleistungslüfters, konnten die Wohnungen an die Eigentümer übergeben werden. Lediglich die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Gegen 13:30 Uhr war der Feuerwehreinsatz beendet. Im Einsatz waren insgesamt 62 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen, bestehend aus: Einsatzführungsdienst, Löscheinheiten der Feuerwachen 1 und 2, des Rettungsdienstes sowie der Löscheinheiten Buschdorf, Dransdorf, Endenich, Lengsdorf sowie Rheindorf der Freiwilligen Feuerwehr Bonn.

