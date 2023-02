Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.02.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neunkirchen: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag ein in Neuenkirchen geparktes Auto auf. Zwischen 20 Uhr und 7.25 Uhr begaben sich die Täter zu dem Citroen Jumper in der Kronenstraße und brachen die Fahrertür sowie die Hecktür des Transporters auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten nichts aus dem Fahrzeug, verursachten jedoch Sachschaden. Der Polizeiposten Aglasterhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06262 9177080 zu melden.

Hardheim: Diesel abgepumpt - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag pumpten Unbekannte mehrere hundert Liter Diesel aus einem Bagger in Hardheim. Zwischen Montag, um 18 Uhr, und Dienstag, um 6.45 Uhr, begaben sich die Täter zu dem Bagger, der an der Querspange zwischen dem Sportplatz und einem Kreisverkehr abgestellt war, und entwendeten circa 200 Liter Diesel aus dem Tank.

Bereits zwischen dem 27. Januar und dem 20. Februar kam es an dieser Örtlichkeit zu einem ähnlich gelagerten Fall. Damals entwendeten Unbekannte circa 120 Liter Diesel aus demselben Bagger. Zeugen, die Angaben zu den beiden Vorfällen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hardheim, Telefon 06283 50540, in Verbindung zu setzen.

