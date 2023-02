Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.02.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Kreisverkehr beschädigt und abgehauen - wer hat etwas gesehen?

In der Nacht auf Dienstag wurden erhebliche Beschädigungen an einem Kreisverkehr auf der Bundesstraße 19 in Künzelsau festgestellt. Ein unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin war am Dienstag zwischen 1.30 Uhr und 5 Uhr auf der Mergentheimer Straße von Künzelsau in Richtung Ingelfingen unterwegs, als er oder sie den Kreisverkehr am Ortsausgang Künzelsau befuhr. Hierbei kam das unbekannte Fahrzeug vermutlich nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein sowie die Pflastersteine und verschwand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Niedernhall: Verletzte Person und rund 16.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von 16.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen in Niedernhall. Der 23-jährige Fahrer eines BMW war gegen 7.10 Uhr im Begriff aus dem Wohngebiet Giebelheide, links auf die Landesstraße 1044 in Richtung Niedernhall einzubiegen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit die vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Daimlers, die die Landesstraße 1044 von Niedernhall kommend in Richtung Waldzimmern befuhr. Daraufhin kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 63-jährige Fahrerin des Daimlers wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 16.000 Euro. Der BMW sowie der Daimler waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bretzfeld: Hinter dem Steuer ohne Führerschein, unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Ein 36-Jähriger befuhr am Montagnachmittag mit seinem VW Golf die Schmalbachstraße in Schwabbach unter Alkohol- und Drogeneinfluss, ohne einen Führerschein zu besitzen. Der Fahrer sollte gegen 16.30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, als er sein Fahrzeug verließ und versuchte von einem Parkplatz in der Maybachstraße zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann einholen. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Ebenso verlief ein Drogentest positiv, weshalb ihm im Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Im Besitz eines Führerscheins war der 36-Jährige Fahrer des VW Golf nicht. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell