Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom 23.09.2022 - 25.09.2022

Pol (ots)

Mülheim-Kärlich, Bahnhofstraße, 23.09.22, 07:50h

In der Nacht vom 22.09.22 auf den 23.09.22 kam es in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier befuhr der vermeintliche Verursacher die Bahnhofstraße aus Richtung Jahnstraße kommend in Richtung Koblenzer Straße. Hierbei touchierte er den am rechten Fahrbahnrand parkenden Ford-Fiesta und beschädigte dessen linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher. Hinweise an die Polizei Andernach

Nickenich, L118, 23.09.22:45h - 23:49h

Zu einem Dieseldiebstahl an Baufahrzeugen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Danach meldete ein Zeuge, dass es aktuell zu einem Dieseldiebstahl aus Baufahrzeugen einer Bimsgrube nahe der Ortslage Nickenich an der L118 kommen würde. Dies könne man über eine Baustellenkamera erkennen. Es seien zwei Personen vor Ort. Aufgrund der zunächst ungenauen Beschreibung und in der Umgebung zahlreich vorhandener Gruben und Steinbrüche gestaltete sich die Tatortsuche schwierig. An dem letztlichen Tatort konnte die Grube gefunden und mit starken Kräften abgesucht werden. Hier wurde nach Hinweis eines weiteren Zeugen auf einen bestimmten Pkw, auch div. Baumaschinen aufgefunden, an welchen der Tankdeckel abgedreht wurde und sich vor den Maschinen Diesellachen befanden. Die Anzeige wurde aufgenommen und vorhandene Spuren gesichert. Hinweise auf mögliche Beschuldigte bitte an die Polizei Andernach.

Weißenthurm, B256, 24.09.22, 23:01h

Gemeldete Trunkenheitsfahrt auf der B9/B256 aus Richtung BAB 48 kommend in Richtung Andernach.

Der Mitteiler gibt gegenüber der Polizei an, dass ein Fahrzeug vor ihm in Schlangenlinien und mit maximal 85 km/h bei erlaubten 100 km/h fährt. Das Fahrzeug wäre fast mit der Mittelleitplanke kollidiert. Der Mitteiler befindet sich auf der A48 und fährt gerade auf die B9 in FR Bonn ab. Die eingesetzten Beamten können das Fahrzeug an der Abfahrt Kettig aufnehmen und verfolgen. Das Fahrzeug fuhr vor den Beamten 85-100 km/h und auf die B256 in FR Neuwied ab. Dort wurde das Fahrzeug an der Abfahrt Weißenthurm einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnten beim Fahrer BS02 drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bei der Person verlief negativ hingegen der Drogentest vor Ort positiv anzeigte. Auf Vorhalten des Tests gab der Fahrer an, dass er tatsächlich einige Zeit vorher Amphetamin zu sich genommen habe. Bei einer weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass die Person nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Nach der Blutprobenentnahme und dem Abschleppen des Fahrzeuges wurde die Person entlassen. Diese muss nun mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell