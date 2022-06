PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrraddiebe in Flörsheim +++ Drogenfahrt gestoppt

Hofheim (ots)

1. Fahrraddiebe in Flörsheim,

Flörsheim am Main, Bahnhofstraße, Bahnhof, Sonntag, 26.06.2022, 05:45 Uhr

(ll) Am Sonntagmorgen wurde in Flörsheim ein Fahrrad durch zwei unbekannte Männer entwendet. Gegen 05:45 Uhr wurde der Polizeistation in Flörsheim durch mehrere Zeugen gemeldet, dass zwei männliche Täter am Bahnhof ein Fahrradschloss aufgebrochen hätten und mit dem Zweirad samt Schloss nun in Richtung der Eddersheimer Straße flüchten würden. Bei dem Fahrrad habe es sich um ein schwarzes Mountainbike gehandelt. Der erste der beiden Täter soll etwa 25 - 30 Jahre alt gewesen sein und eine schwarze Hose, eine schwarze Weste sowie einen weißen Kapuzenpulli getragen haben.

Der zweite Dieb soll ebenfalls etwa 25 - 30 Jahre alt gewesen sein, einen Vollbart gehabt haben und soll eine schwarze Kappe, eine beige Weste, ein braunes Hemd, eine Jeans sowie weiße Turnschuhe getragen haben.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476 - 0 zu melden.

2. Drogenfahrt gestoppt,

Hofheim am Taunus, Im Langgewann,

Samstag, 25.06.2022, 21:00 Uhr

(ll) Am Samstagabend wurde eine Streife der Polizeistation in Hofheim nach dem Hinweis eines Zeugen auf einen grauen Peugeot aufmerksam. Dieser befuhr gegen 21:00 Uhr die Straße Im Langgewann, obwohl ein Zeuge ihn zuvor einen Joint konsumieren sah. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht durch einen positiven Drogenvortest. Der nun Beschuldigte wurde zunächst auf die Polizeistation in Hofheim verbracht und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen von dort entlassen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell