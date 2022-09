POL-PDKO: Besitzer gesucht !

Bendorf (ots) - Am 20.09.2022 gegen 17:00 Uhr befuhr eine 50-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw die A 48 in der Gemarkung Bendorf aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Höhr-Grenzhausen. An der Anschlussstelle Bendorf beabsichtigte die Pkw-Fahrerin die A 48 in Richtung Bendorf zu verlassen und ordnete sich hierzu auf dem Verzögerungsstreifen ein. Hier staute ...

mehr