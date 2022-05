Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Ludwigshafen (ots)

Im Einmündungsbereich der Prälat-Caire-Straße/Am Schlosskanal in Ludwigshafen kam es am Dienstagmittag (17.05.2022), gegen 14:00 Uhr, zur Kollision zweier Autos. Eine 48-jährige Autofahrerin missachtete beim Abbiegen vom Schlosskanal auf die Prälat-Caire-Straße die Vorfahrt einer 26-jährige Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt drei Insassen der beiden Autos jeweils leicht verletzt. Zwei der drei Unfallbeteiligten wurden auf Grund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden. Gegen einen der Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

