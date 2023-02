Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.02.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Flucht von hellblauem oder türkisfarbenem Pkw - Zeugen gesucht

Nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagmorgen nach einem Unfall in Tauberbischofsheim flüchtete, sucht das Polizeirevier Tauberbischofsheim Zeugen. Der Besitzer eines BMW X3 stellte diesen gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pestalozziallee ab. Neben ihm stand zu diesem Zeitpunkt ein hellblauer oder türkisfarbener Pkw. Als der Mann kurz darauf zu seinem Fahrzeug zurückkam, war der neben ihm parkende Pkw bereits davongefahren. An seinem BMW entdeckte der Mann aber einen Schaden an der hinteren linken Tür. Zudem war der Staub vom Lack abgerieben. Vermutlich schlug der Verursacher die eigene Fahrzeugtür gegen den geparkte BMW, versuchte an der Beschädigung zu reiben und flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zur Tat oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

A81 / Ahorn: Verletzter und hoher Schaden nach Unfall auf Autobahn

Ein Leichtverletzter und rund 30.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend auf der A81 bei Ahorn. Der 29-jährige Fahrer eines Mercedes war gegen 22.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Boxberg auf der linken Fahrspur unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache streifte das Fahrzeug einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Kleintransporter auf Höhe des Führerhauses. Anschließend riss der Fahrer des Mercedes sein Lenkrad wohl nach links, kollidierte mit der Mittelleitplanke und kam ins Schleudern. Dadurch stieß er erneut mit dem Kleintransporter zusammen. Der 29-Jährige kam nach dem Unfall zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus.

Wertheim: 1.500 Euro Schaden nach Unfallflucht

Das Polizeirevier Wertheim sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagabend einen geparkten Pkw in Wertheim-Bestenheid beschädigte. Der Besitzer des Toyota Yaris stellte diesen gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Breslauer Straße ab. Als er etwa zehn Minuten später zurückkam, entdeckte er den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro an der hinteren rechten Tür. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Wertheim: Lkw am Autohof beschädigt

Sachschaden von rund 3.000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagabend auf einem Autohof in Wertheim. Der Fahrer touchierte vermutlich beim Ausparken in der Straße "Blättleinsäcker" mit seinem Fahrzeug einen geparkten Lkw. Hierdurch wachte der darin schlafende Fahrer auf. Als er nachschaute war der Unbekannte aber bereits geflüchtet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 97890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Weikersheim-Laudenbach: Zigarettenautomat gestohlen

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Montag einen Zigarettenautomaten in Weikersheim-Laudenbach und verursachten Sachschaden. Der oder die Täter entfernten den Automaten gegen 3 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug von einer Hauswand. Dabei wurde die Fassade des Gebäudes in der Von-Hatzfeld-Straße sowie eine nahegelegene Dachrinne beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Assamstadt: Schlägerei nach Faschingsumzug

Im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten nach dem Assamstädter Faschingsumzug am Montagabend, randalierten vier alkoholisierte Personen und verletzten sich vermutlich gegenseitig. Drei 22, 24 und 27 Jahre alte Männer befanden sich im Bereich der Bank in der Krautheimer Straße. Dort soll ein 22-Jähriger aus bisher unbekannten Gründen auf die Drei eingeschlagen haben, woraufhin sich diese wehrten. Anschließend soll der Angreifer zu Fuß geflüchtet sein. Durch die Schläge wurden die drei Männer leicht verletzt. Der 22-Jährige und der 24-Jährige wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach dem namentlich bekannten Täter verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell