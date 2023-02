Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Erlenbach: Gegen Hauswand gefahren und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Wochenende in Erlenbach. Zwischen 18 Uhr am Samstag und Montagmorgen 9 Uhr touchierte der oder die Unbekannte mit seinem oder ihrem Kraftfahrzeug vermutlich beim Rangieren die Hauswand eines Gebäudes in der Hauptstraße. Hierbei wurde das Abflussrohr aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Flein: PKW beschädigt und geflüchtet - Wer hat was gesehen

Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug am Montagmorgen einen Mercedes in Flein und flüchtete anschließend. Eine 33-Jährige hatte ihr Fahrzeug gegen 9 Uhr am Fahrbahnrand in der Bildstraße abgestellt. Als sie gegen 12 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie den Schaden in Höhe von circa 500 Euro am hinteren linken Radkasten fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin war nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell