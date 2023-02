Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.02.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Höpfingen: 14.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall, der einen Schaden von circa 14.000 Euro nach sich zog, ereignete sich am Sonntagmorgen in Höpfingen. Der 60-jährige Fahrer eines Nissans war gegen 8.40 Uhr im Begriff die Bundesstraße 27, vom Heidingsfelder Weg aus kommend, zu kreuzen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den VW Polo eines vorfahrtsberechtigten 70-Jährigen, der die B 27 von Höpfingen kommend in Fahrtrichtung Walldürn befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zur Kollision. Das Fahrzeug des 70-Jährigen geriet ins Schleudern und prallte gegen den Mercedes einer 63-Jährigen, die auf der gegenüberliegenden Seite des Heidingsfelder Weg stand. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 14.000 Euro. Der VW sowie der Nissan waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mosbach: Auto beschädigt und abgehauen - wer hat was gesehen?

Das Polizeirevier Mosbach bittet um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise am Donnerstag eine Unfallflucht in Mosbach beobachtet haben. Der Hyundai Tucson eines 33-Jährigen wurde gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach an der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an die Polizei Mosbach.

Haßmersheim: In Wohnhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Im Laufe des Freitagabends brachen bislang Unbekannte in ein Wohnhaus in Haßmersheim ein. Der oder die Täter gelangten offenbar in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19.35 Uhr über ein Kellerfenster in das Einfamilienhaus in der Bergstraße. Zuvor scheiterten er oder sie vermutlich an einer Kellertüre, die frische Hebelspuren aufwies. Im Inneren des Anwesens wurden mehrere Stockwerke durchwühlt und Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Am Tattag zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr konnte in der Bergstraße ein silberner Audi Kombi beobachtet werden, dessen Insassen sich auffällig verhielten. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können oder den Tathergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 in Verbindung zu setzen.

Neunkirchen: Auto gestreift und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die am Samstag eine Unfallflucht in Neunkirchen beobachtet haben. Eine 48-jährige stellte ihr Fahrzeug gegen 11.15 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der "Kleine Straße" ab. Als sie 15 bis 20 Minuten später zu ihrem PKW zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden am Radkasten vorne links, der vom Unfallverursacher mutmaßlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren verursacht worden sein muss. Im Anschluss entfernte sich dieser von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den am Fahrzeug der 48-Jährigen entstandenen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 4.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Mosbach bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 06261 8090.

Adelsheim: Bargeld aus geparktem PKW entwendet

Zwischen Freitagabend 21 Uhr und Samstagmorgen 7.30 Uhr entwendete ein Unbekannter in Adelsheim Bargeld sowie eine Bankkarte aus dem geparkten VW Passat eines 25-Jährigen. Das Fahrzeug war zur Tatzeit unverschlossen vor einem Wohnhaus im Knecklesweg abgestellt. Als der 25-Jährige am Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass aus der Geldbörse, die im Wagen lag, Bargeld sowie eine Bankkarte entwendet wurden. Das Polizeirevier Buchen hofft auf Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 06281 9040.

Buchen: Bedrohungslage mit Schusswaffe vorgetäuscht

Einen großen Einsatz der Polizei verursachte ein bisher Unbekannter, indem er am Freitagabend eine Bedrohung mit einer Schusswaffe vortäuschte. Der Täter meldete gegen 20.15 Uhr über die nora-Notruf-App an die Polizei Heilbronn einen Notfall in Buchen. Die Person teilte mit, dass er sich mit seiner Schwester in einem Keller befinde, der Raum verschlossen sei und der Vater den Schlüssel dafür habe. Dieser sollte sich angeblich im Erdgeschoss befinden und eine Pistole bei sich haben. Daraufhin fuhren mehrere Einheiten der Polizei zum mitgeteilten Objekt in der Straße "Am Zickmantel" und sperrten den Bereich ab. Hierbei konnte eine Frau im Gebäude beobachtet werden, die gerade Sport machte. Nach weiteren Ermittlungen wurde die Frau unter einem Vorwand aus dem Haus gelockt und befragt. Hierbei ergab sich, dass sich im Haus lediglich ihre drei Söhne befanden und keine Bedrohungslage vorlag. Nachdem alle Personen das Gebäude verlassen hatten, wurde dieses durchsucht. Eine Bedrohungslage konnte ausgeschlossen werden. Außerdem verfügt das Haus nicht über einen Keller. Die Ermittlungen zum Täter dauern an.

