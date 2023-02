Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Luwidgsburg vom 20.02.2023 im Bereich Gemmrigheim

Heilbronn (ots)

Gemmrigheim: Kartoffelautomat aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zum Sonntag gegen 00.45 Uhr mit Gewalt einen Kartoffelautomaten in Gemmrigheim auf. Der Automat ist an einem an die Kreisstraße 1624 angrenzenden Feldweg auf Höhe des Kernkraftwerkes Neckarwestheim aufgestellt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendete der Unbekannte einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugenangaben zufolge fuhr der Täter anschließend mit hoher Geschwindigkeit mit einem hellen Pkw in Richtung Neckarwestheim davon. Zeugen, die weitere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07143 89106-0 oder per E-Mail an BIETIGHEIM-BISSINGEN.PREV@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Kirchheim am Neckar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell