Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.02.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Reinhardshof: Große Menge Werkzeuge entwendet

Von einem Rohbau in Wertheim entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Freitag Werkzeuge im Wert von rund 10.000 Euro. Der oder die Täter drangen zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 7.30 Uhr am Freitag in einen Raum auf einer Baustelle in der Willy-Brandt-Straße ein und entwendeten die darin eingeschlossenen Werkzeuge. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 97890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Geschlagen und mit Messer bedroht

Ein 17-Jähriger gelangt zur Anzeige, nachdem er am Freitagvormittag einen 20-Jährigen in Tauberbischofsheim geschlagen und dann mit einem Messer bedroht hat. Der Jugendliche befand sich gegen 9.15 Uhr im Bereich der Stifterstraße bei der dortigen Gewerbeschule, als er mit dem 20-Jährigen in Streit geriet. Hier schlug er diesen mit der Faust auf das linke Ohr und zog, als sich der 20-Jährige zu Wehr setzte, ein Messer. Hiermit bedrohte er sein Gegenüber. Anwesende konnten die beiden Personen trennen, woraufhin sich der 17-Jährige wieder in seine Klasse an der Gewerblichen Schule begab. Dort konnte er angetroffen, durch die Polizei vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Tauberbischofsheim gebracht werden. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde er an seine Mutter übergeben.

Wertheim: Unter Alkoholeinfluss von Fahrbahn abgekommen

Ein 26-Jähriger kam am Freitagnachmittag mit seinem Mitsubishi bei Wertheim von der Fahrbahn ab und wurde verletzt. Der Mann fuhr gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 509 von Bronnbach in Richtung Külsheim, als er im Auslauf einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei überfuhr er mit seinem Pkw einen Leitpfosten und stieß im Straßengraben gegen ein Betonrohr. Er erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille, weshalb ihm in der Klinik Blut abgenommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten und der Mitsubishi abgeschleppt. Der 26-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Niederstetten: Pkw-Lenkerin übersieht Seniorin

Leicht verletzt wurde eine 81-Jährige am Samstag in Niederstetten bei einem Verkehrsunfall. Die Frau lief gegen 10.15 Uhr auf der Bahnhofstraße auf dem dortigen Gehweg. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 56-Jährige mit ihrem VW Touran die Bahnhofstraße in Richtung Oberstetter Straße und wollte rückwärts in eine Hofeinfahrt einfahren. Dabei übersah sie vermutlich die Fußgängerin und touchierte sie. Die Seniorin stürzte dadurch und erlitt leichte Verletzungen. Eine Aufnahme im Krankenhaus war nicht notwendig und am Pkw entstand kein Schaden.

