POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.02.2023

Heilbronn (ots) - Krautheim: Sachbeschädigung an Kinderspielplatz Unbekannte Täter entzündeten am Donnerstag in Krautheim am dortigen Kinderspielplatz eine sehr große Wunderkerze, sowie zwei Bücher auf einem Holztisch. An dem Tisch entstand durch den Brand ein circa 30x40 cm großes Loch. Wodurch Sachschaden in ...

mehr