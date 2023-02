Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.02.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Bettingen: Ladendiebstahl - Zeugenaufruf Am Dienstag entwendeten bislang unbekannte Ladendiebe Ware aus einem Bekleidungsgeschäft in Wertheim. Die beiden männlichen Täter befanden sich gegen 13.30 Uhr in der Herrenabteilung des Geschäfts im "Almosenberg". Sie verschwanden abwechselnd, vermutlich mit mehreren Herrenjacken, in der Umkleidekabine. Einer der Täter verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch in englischer Sprache und ließ ein Foto von sich in einer Jacke fertigen. Der zweite Unbekannte verließ im Anschluss ohne Ware in den Händen die Umkleidekabine. Lediglich zwei leere Kleiderbügel blieben zurück. Die Tasche, die der Mann bei sich trug, schien laut Angaben der Verkäuferin dicker zu sein als noch bei dessen Ankunft im Bekleidungsgeschäft. Die Frage, ob ein Blick in die Tasche hineingeworfen werden könne, wurde verneint. Die unbekannten Diebe liefen im Anschluss aus dem Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Männern nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

