Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.02.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Obrigheim: Person mit Messer bedroht

Am Dienstag soll ein 16-Jähriger in Obrigheim eine Person mit einem Messer bedroht haben. Der Jugendliche war am Dienstagabend gegen 21 Uhr im Obrigheimer Auweg auf dem Parkplatz eines Discounters zunächst mit mehreren Jugendlichen in Streit geraten. Im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung soll der 16-Jährige ein Springmesser gezogen und es bedrohlich in Richtung eines 19-Jährigen gehalten haben. Als der Bedrohte versuchte, dem 16-Jährigen das Messer aus der Hand zu schlagen, soll dieser Stoßbewegungen in Richtung des Mannes gemacht haben, ihn aber verfehlt haben.verfehlte ihn aber. Der Streit konnte im weiteren Verlauf durch einen Zeugen geschlichtet werden. Der 16-Jährige wurde kurz darauf an seiner Wohnanschrift von Beamten des Polizeireviers Mosbach vorläufig festgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Haßmersheim: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 21-jähriger Autofahrer, der am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr auf der Landstraße zwischen Haßmersheim und Neckarmühlbach von einer Streife des Polizeireviers Mosbach kontrolliert wurde. Da ein Drogenvortets positiv verlief, musste der Mann seinen Wagen stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Auf den Nissan-Fahrer kommen nun ein Anzeige sowie ein Fahrverbot zu.

Walldürn: Gleich zwei Unfälle auf einer Strecke

Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Donnerstag auf der Kreisstraße zwischen Hornbach und Rippberg. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 7 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander, so dass die Außenspiegel zu Bruch gingen. Ein VW-Lenker blieb an der Unfallstelle und meldete den Unfall. Die Person am Steuer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um ein orangefarbenes handeln, da entsprechnede Spiegelteile auf der Fahrbahn aufgefunden werden konnten. Bei dem zweiten Unfall, der sich kurz nach 17 Uhr ereignete, musste eine Autofahrerin einem entgegenkommenden dunklen Citroen ausweichen und prallte deshalb gegen die Böschung. Personen, die Hinweise auf das orangefarbende Fahrzeug oder den dunklen Citroen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Narren blieben friedlich

Bei mehrere Fastnachtsveranstaltungen, beispielsweise in Buchen, Walldürn und Osterburken, aber auch im Bereich des Polizeirevies Mosbach, waren am Schmutzigen Donnerstag verstärkt Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen im Einsatz. Obwohl an den verschiedenen Veranstaltungen insgesamt mehrere tausend Närrinnen und Narren zusammengekommen waren, blieb es insgesamt ruhig und freidlich. In Einzelfällen müssen Personen mit Anzeigen rechen, wie beispielsweise in Buchen ein junge Frau, die in der Öffentlichkeit urinierte und eine weitere Person, die Betäubungsmittel bei sich hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell