Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.02.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Betrunken unterwegs, Polizisten angegriffen - Mann festgenommen Einen Polizeieinsatz löste ein 39-jähriger Mann am Donnerstagabend in Neuenstein aus. Gegen 21.45 Uhr wurde dieser nach Streitigkeiten in der Lerchenstraße kontrolliert. Da starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, stand der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss im Raum. Ihm wurde ein Alkoholtest angeboten. Der 39-Jährige lehnte diesen ab und wurde zunehmend aggressiver. Nach mehreren Beleidigungen gegenüber den Beamten versuchte er zu flüchten und schlug um sich, als er durch einen Polizisten festgehalten wurde. Daher wurde er in eine Gewahrsamszelle des Polizeireviers Öhringen verbracht, in der er bis zum nächsten Tag verblieb. Dort konnten eine Blutentnahme und ein Atemalkoholtest durchgeführt werden. Dieser ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Öhringen: Betrug über SMS mit 1.000EUR Schaden Unbekannte Täter täuschten eine 49-Jährige in Öhringen und konnten so 1000EUR erlangen. Die Täter schrieben der 49-Jährigen am Donnerstag eine SMS, in der sie angaben, die Tochter der Frau zu sein. Diese habe eine neue Nummer, da ihr Telefon kaputt sei. Des Weiteren wurde die 49-Jährige aufgefordert, eine Whatsapp-Nachricht auf eine genannte Handynummer zu senden. Als die 49-Jährige dies, im Glauben, sie kommuniziere mit ihrer Tochter, tat, wurde ihr vorgegaukelt, dass sie dringend eine Zahlung am gleichen Tag tätigen müsse. Der Betrag würde am nächsten Tag dann wieder auf das Bankkonto der Geschädigten zurücküberwiesen werden. Die Geschädigte überwies sodann 1.000 EUR auf ein genanntes Bankkonto. Erst durch ein Gespräch mit ihrem Mann wurde sie misstrauisch und zeigte den Betrug an.

