POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Lauffen am Neckar: Auffahrunfall nach Wildwechsel

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmorgen bei Lauffen. Der 35-jährige Fahrer eines Mercedes war gegen 6 Uhr gemeinsam mit seiner Beifahrerin auf der Landesstraße 1103 von Lauffen in Richtung Brackenheim unterwegs. Als drei Rehe die Fahrbahn überquerten, bremste er seinen Pkw bis zum Stillstand ab und ließ diese über die Straße laufen. Als er wieder anfuhr, stieß ein 22-Jähriger mit seinem Ford aus unbekannter Ursache von hinten mit dem Daimler zusammen . Hierdurch wurden alle drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: Kerze sorgt für Brand in Wohnung

Rund 2.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagnachmittag in der Heilbronner Burenstraße bei einem Brand. Der Besitzer ließ vermutlich eine brennende Kerze auf einem Schuhschrank stehen und vergaß, diese zu löschen, als er gegen 14 Uhr die Wohnung verließ. Als die Kerze abgebrannt war, entflammte diese wohl den Schuhschrank sowie einen Kleiderschrank und den Boden. Ein Nachbar bemerkte die Rauchentwicklung und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Bad Rappenau: Sattelzug-Lenker flüchtet nach Unfall

Das Polizeirevier Eppingen sucht den Fahrer eines Sattelzuges, der am Donnerstagabend bei einem Unfall in Bad Rappenau für rund 2.000 Euro Schaden sorgte und flüchtete. Der Unbekannte befuhr gegen 19.45 Uhr den Lkw-Parkplatz im Buchäckerring. Beim Rangieren blieb er wohl an einer geparkten Zugmaschine hängen. Er soll anschließend ausgestiegen sein und den Schaden begutachtet haben. Anstatt dies der Polizei zu melden, setzte er seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Das Tatfahrzeug wird als weiße Zugmaschine des Herstellers Mercedes beschrieben, an welcher ein Sattelauflieger mit blauer Plane ohne Aufschrift angebracht war. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Bad Rappenau-Bonfeld: Mann nach Trunkenheitsfahrt festgenommen

Mit mehreren Anzeigen muss ein Mann rechnen, der am Donnerstagmorgen in einer Tankstelle in Bad Rappenau auffiel. Der 30-Jährige betankte gegen 2.15 Uhr seinen Pkw an einer Tankstelle im Buchäckerring und soll dabei mehrmals die Hupe betätigt haben. Da der Mann einer Mitarbeiterin beim Betreten der Tankstelle auffiel und sie den Verdacht hatte, dass der Mann alkoholisiert sein könnte, verständigte sie daraufhin die Polizei. Da der 30-Jährige bereits davongefahren war, konnte er trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen im Umkreis nicht angetroffen werden. Gegen 6 Uhr begab er sich jedoch wieder zur Tankstelle, woraufhin sich die Mitarbeiterin wieder bei der Polizei meldete. Die Beamten konnten den Mann in seinem Fahrzeug in unmittelbarer Nähe der Tankstelle antreffen und kontrollieren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Außerdem machte der Mann einen verwirrten Eindruck. Im Fahrzeug konnten außerdem vier Gläser einer unbekannten Kräutermischung aufgefunden und beschlagnahmt werden. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde der Mann aufgrund seines psychischen Zustands in eine psychiatrische Klinik gebracht.

A 81 / Ilsfeld: Verkehrskontrolle führt zu unzähligen Verstößen

Die Verkehrspolizei Weinsberg führte am Donnerstag eine große Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs auf der A 81 durch. Mehr als 60 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn, der Bereitschaftspolizei sowie des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) kontrollierten zwischen 9 Uhr und 13 Uhr im Bereich der Tank- und Rastanlage Wunnenstein in Fahrtrichtung Würzburg rund 140 Personen in mehr als 100 Fahrzeugen und 350 Dokumente. Hierbei konnten rund 70 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten festgestellt werden. Außerdem wurde abgesetzt eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, bei der von knapp 9.000 gemessenen Fahrzeugen 1.400 zu schnell unterwegs waren. Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei erlaubten 100 km/h lag bei 156 Stundenkilometern.

Die Verstöße reichten von einigen Gurt- und Handyverstößen über Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Fahrpersonal- und Aufenthaltsgesetz bis hin zu Überladungen, erloschenen Betriebserlaubnissen sowie mangelhaften Ladungssicherungen und weiteren Delikten.

Besonders hervorzuheben ist die Überladung eines Anhängers um 1.400 Kilogramm und damit um mehr als 30 % des gesetzlich Zulässigen sowie ein Transport von 75 Litern einer Säure ohne jegliche Ladungssicherung und ohne einen Feuerlöscher mitzuführen.

Neben den genannten Verstößen wurden auch vier Personen wegen des Verdachts der illegalen Einreise angezeigt und eine Person wegen eines Verstoßes gegen das Ausländergesetz festgenommen.

Alle festgestellten Verstöße werden konsequent geahndet. Vierzehn Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt sofort untersagt und es mussten bereits Sicherheitsleistungen von insgesamt 4.500 Euro bezahlt werden.

Brackenheim: Frau nach Unfall verstorben

Eine 79-Jährige stürzte am Dienstagnachmittag in einem Bus und verstarb am Donnerstag vermutlich an ihren erlittenen Verletzungen. Die Frau stieg gegen 17 Uhr an einer Bushaltestelle in der Georg-Kohl-Straße in einen Linienbus ein. Während sie zu den hinteren Sitzplätzen lief und sich an einem Griff festhalten wollte, fuhr der Bus an. Offenbar fasste sie neben den Griff und stürzte. Sie wurde aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb die 79-Jährige dann zwei Tage später. Die Ermittlungen dauern an.

