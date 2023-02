Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher im Kreis Düren

Kreis Düren (ots)

In Düren, Jülich und Merzenich sind unbekannte Täter am Donnerstag (16.02.2023) in mehrere Wohnhäuser eingedrungen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

In der Straße "Elsenkamp" in Jülich-Selgersdorf verschafften sich der oder die Täter in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 16:35 Uhr Zutritt zu einem Haus. Durch gewaltsames Öffnen einer Terrassentür konnten sie hineingelangen. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen und flüchteten schließlich mit Bargeld. Eingebrochen wurde zudem in der Ringstraße in Merzenich-Girbelsrath. Zwischen 17:00 Uhr und 20:30 Uhr schlugen Unbekannte hier eine Terrassentür ein. Der oder die Täter durchsuchten auch in diesem Fall alle Schränke und Schubladen. Ob und wie viel Beute sie machen konnten ist bislang unbekannt. Am Abend waren Einbrecher dann in der Merianstraße in Düren unterwegs. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 19:10 Uhr und 21:25 Uhr. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Balkontür Zutritt, um das Haus zu durchsuchen. Mit Beute in Form von Schmuck konnten die Täter auch in diesem Fall unerkannt flüchten.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

