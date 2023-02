Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Tankstelle

Düren (ots)

Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen (16.02.2023) in eine Tankstelle in der Valencienner Straße in Gürzenich eingebrochen.

Zwischen 02:23 Uhr und 02:34 Uhr waren insgesamt drei Täter vor Ort. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt zu dem Verkaufsraum. Weil die Alarmanlage der Tankstelle auslöste, flüchteten die Täter jedoch ohne Beute. Die Täter waren möglicherweise mit einem silbernen VW Caddy unterwegs.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- männlich - schwarze Kleidung - dunkle Handschuhe - Maske - Turnschuhe

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

