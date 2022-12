Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nandu entlaufen, Eigentümer gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein entlaufener Nandu hat am heutigen Donnerstagmittag die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf Trab gehalten. Ein Bewohner des August-Schriever-Weg meldete sich kurz nach 12 Uhr über Notruf, dass sich im Garten seines Nachbarn ein Laufvogel verirrt habe und dieser sich nach ein paar vergnüglichen Momenten nun in Richtung Gunzenbach auftun würde. Eine alarmierte Streife des örtlichen Polizeireviers konnte den Nandu zwar sichten, nicht aber einfangen. Das Tier entfernte sich am Ende des Wohngebiets in Richtung Wald und ist bis dato nicht mehr erblickt worden. Der Tierhalter möge sich unter der Rufnummer: 07221 680-0 mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg