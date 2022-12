POL-OG: Rastatt - Fahrradfahrerin nach Unfall verletzt, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) - Einem aufmerksamen Zeugen ist am Mittwochabend gegen 21:50 Uhr eine Infiniti-Fahrerin in der Bertha-Benz-Straße aufgefallen, die mit einem stark beschädigten Vorderrad ihres Wagens unterwegs war. Die 31-Jährige fuhr vorne rechts nur noch auf der Felge und lenkte ihr Fahrzeug über die B3 von der Richard-Haniel-Straße bis in die Hirtenstraße in Sandweier. Eine Polizeistreife konnte die Frau in der ...

mehr