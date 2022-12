POL-OG: Biberach - Anhänger touchiert

Ortenberg (ots) - Ein 40-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Mittwoch auf der Straße "Am Marktplatz" und wollte gegen 16:20 Uhr nach links auf die Hauptstraße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte fahrenden Rollerfahrer. Der 49-Jahre alte Zweiradlenker kam bei dem Aufprall zu Fall und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klink ...

