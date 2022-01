Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0054 --Polizei begleitet Versammlung--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Marktplatz/Domshof Zeit: 24.01.2021, 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Am Montagabend versammelten sich Befürworter und auch einige Gegner der aktuellen Corona-Maßnahmen in der Innenstadt. Die Polizei begleitete die Versammlung mit zahlreichen Einsatzkräften.

Ab 17.30 Uhr versammelten sich in der Spitze etwa 200 Menschen zu einer angemeldeten Kundgebung mit dem Thema "Für solidarische Krisenbewältigung gegen Hetze und Corona-Ignoranz" auf dem Marktplatz. Mehrfach musste die Polizei per Lautsprecher auffordern, die Auflagen zum Schutz vor einer Corona-Infektion einzuhalten. In der Folge verließen Teilnehmer den Ort und bewegten sich in größeren Gruppen in der näheren Umgebung. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einigen, so genannten Spaziergängern. Einsatzkräfte gingen dazwischen und verhinderten eine weitere Eskalation. Sie stoppten auch die restliche Gruppe und führten mehrere Identitätsfeststellungen durch.

Vereinzelt hielten sich im Stadtgebiet auch Gegner der aktuellen Corona-Maßnahmen auf. Die Polizei stellte auch hier Personalien fest und fertigte Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaverordnung und das Versammlungsgesetz. Die angemeldete Kundgebung war gegen 19:30 Uhr beendet. Insgesamt fertigten Einsatzkräfte mehrere Anzeigen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und die Coronaverordnung und erteilten diverse Platzverweise.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell