POL-OG: Ortenberg - Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ein 40-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Mittwoch auf der Straße "Am Marktplatz" und wollte gegen 16:20 Uhr nach links auf die Hauptstraße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte fahrenden Rollerfahrer. Der 49-Jahre alte Zweiradlenker kam bei dem Aufprall zu Fall und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klink gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

