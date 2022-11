Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Sperrung der B 33 nach Unfall

Hornberg (ots)

Nach einem Unfall auf der B 33 am Mittwochnachmittag, wird es dort ab circa 16:30 Uhr zu einer voraussichtlich einstündigen Vollsperrung der B 33 im Rahmen von Bergungsarbeiten kommen. Gegen 12 Uhr war im Bereich zwischen dem Himmerreichtunnel und der Einmündung in Richtung Bruckfelsen/Obergieß ein Radlader aus noch unklaren Gründen bei der Rückwärtsfahrt in die Gutach gestürzt. Während der Fahrer des tonnenschweren Gefährtes mit offenbar leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, liegt sein Gefährt im Bereich einer kleinen Brücke in Höhe Gebäude Landstraße 16 im Flussbett. Zu dessen Bergung soll ab 16:30 Uhr ein Kranfahrzeug eingesetzt werden. Hierfür muss die B 33 in diesem Bereich für voraussichtlich eine Stunde vollgesperrt werden. Es wird empfohlen den Bereich entsprechend zu Umfahren.

/rs

