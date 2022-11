Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Schwerer Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Achern (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmorgen sind die Maßnahmen an der Unfallstelle Höhe Urloffen weiterhin im Gange. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll gegen 5:40 Uhr der Fahrer eines BMW mit polnischer Zulassung alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, ins Schleudern geraten und schließlich auf der linken Spur zu Stillstand gekommen sein. Ein nachfolgender Renault Clio kollidierte im Anschluss mit dem stehenden 5er-BMW. Nachdem ein weitere nachfolgender VW Polo rechtszeitig anhalten konnte, fuhr der Fahrer eines Renault Trafic diesem leicht auf. In der Folge machten sich die Insassen daran, die Unfallstelle abzusichern. Zu diesem Zeitpunkt erfasste der Fahrer eines weiteren nachfolgenden VW Touran den auf dem linken Fahrstreifen laufenden Fahrzeugführer des Renault Trafic, der gerade im Begriff war ein Warndreieck aufzustellen . Der 72 Jahre alte Mann erlitt hierdurch so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. In der weiteren Folge kollidierte der VW mit den stehenden Fahrzeugen. Weil der oder die Insassen des BMW bis zum jetzigen Zeitpunkt spurlos verschwunden sind, wurde im weiteren Umfeld mit einer polizeilichen Drohne nach ihnen gesucht. Nach bislang erfolgloser Suche konnte gegen 8:45 Uhr mit der Ableitung des angestauten Verkehres begonnen werden. Die vollständige Sperrung der Autobahn ab der Anschlussstelle Achern in Richtung Süden dauert zur Unfallaufnahme und späteren Räumung der Unfallstelle weiterhin an. Zur Fertigung eines staatsanwaltschaftlich angeordneten Ablaufgutachtens ist ein Sachverständiger im Einsatz. Die Feststellung zum Ausmaß der Verletzungen der weiteren Unfallbeteiligten und Höhe des Gesamtunfallschadens dauern derzeit noch an.

/rs

Ursprungsmeldung vom 30.11.2022, 07:52 Uhr

POL-OG: Achern, A5 - Schwerer Verkehrsunfall

Achern Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A5 unweit der Anschlussstelle Achern ist die Fahrbahn in Richtung Basel aktuell komplett gesperrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es kurz vor 6 Uhr zu einer Kollision zwischen mindestens vier Fahrzeugen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Anzahl der Verletzten dauern aktuell an. Es wird zeitnah nachberichtet.

/ya

