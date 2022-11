Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - In Keller eingebrochen, Hinweise erbeten

Bühl (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Samstag 10 Uhr und Montag 12 Uhr in ein Kellerabteil eines Anwesens in der Friedrich-Ebert-Straße. Nachdem der Täter das Schloss aufgebrochen hatte entwendete er einen E-Roller der Marke "Ninebot Kick-Scooter" im Wert von etwa 350 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell