Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Möglicher Überfall, Polizei bittet um Hinweise

Lahr (ots)

Zu einem Vorfall, der sich am frühen Samstagmorgen zwischen 2 Uhr und 7 Uhr in der Tiergartenstraße ereignet haben soll, bitten die Ermittler der Kriminalpolizei um Hinweise. Ein 54-Jähriger soll in diesem Zeitraum überfallen und ausgeraubt worden sein. Anschließend habe man ihn in hilfloser Lage zurückgelassen. Es habe sich um drei männliche Angreifer gehandelt. Inwieweit dieser mutmaßliche Vorfall mit folgender Meldung an die Polizei in Zusammenhang zu bringen ist, ist nunmehr auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen: Ein Zeuge meldete gegen 6:30 Uhr eine hilflose Person in der Dreyerspringstraße. Die Polizei bittet Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen in der Tiergarten- oder in der Dreyerspringstraße gemacht haben, um Hinweise unter der Rufnummer 0781 21-2820.

