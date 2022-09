Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geschädigte gesucht: Reisende mit Schottersteinen beworfen

Reutlingen (ots)

Ein 41-Jähriger hat am gestrigen Montagmorgen (26.09.2022) mehrere Schottersteine auf eine bislang unbekannte Reisende am Haltepunkt Reutlingen West geworfen. Bisherigen Informationen zufolge befand sich der 41 Jahre alte deutsche Staatsangehörige am gestrigen Morgen (26.09.2022) gegen 07:55 Uhr am Haltepunkt Reutlingen West. Zunächst stand der 41-Jährige lediglich auf den Bahnsteig, begab sich dann aber offenbar in den Gleisbereich und hob wohl mehrere der dort befindlichen Schottersteine auf. Mit diesen soll der mit 2,2 Promille alkoholisierte Mann schließlich eine am Bahnsteig wartende Reisende beworfen haben. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den polizeibekannten 41-Jährigen noch am Haltepunkt antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Er wurde später aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Die geschädigte Reisende entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Streifen und wird nun gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

