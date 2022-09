Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung am Zuffenhausener Bahnhof

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Am vergangenen Samstagmorgen (24.09.2022) kam es am Zuffenhausener Bahnhof zu einer Exhibitionistischen Handlung durch einen 32-Jährigen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge konnte eine wartende Reisende am Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr den 32 Jahre alten Mann am Bahnsteig 11 in der Nähe eines Ticketautomaten wahrnehmen. Der deutsche Staatsangehörige suchte offenbar mehrfach den Blickkontakt zu der 39-Jährigen und soll hierbei an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die Geschädigte meldete den Vorfall umgehend der Polizei, woraufhin sich der Beschuldigte vom Bahnsteig entfernte. Die eingeleiteten Ermittlungen führten jedoch schließlich zur Identifizierung des bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Mannes, welcher nun mit einem Ermittlungsverfahren der Bundespolizei wegen des Verdachts der Exhibitionistischen Handlung rechnen muss.

