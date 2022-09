Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendliche beschädigen S-Bahn

Leonberg (ots)

Zwei Jugendliche haben am gestrigen Tag (25.09.2022) eine im Leonberger Abstellbahnhof befindliche S-Bahn massiv beschädigt. Die beiden 13 und 16 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen befanden sich offenbar am gestrigen Sonntag gegen 15:00 Uhr an und in einer im Leonberger Abstellbahnhof befindlichen S-Bahn. Nach bisherigen Informationen sollen die beiden Jugendlichen den Zug sowohl innen als auch außen stark beschädigt und mit Farbe besprüht haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten die beiden Personen noch am Tatort feststellen und auf die Dienststelle verbringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der 13-Jährige und sein 16 Jahre alter Begleiter den jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Die S-Bahn ist aufgrund der Beschädigungen nicht mehr einsatzbereit und wurde ins Betriebswerk verbracht. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem Sachverhalt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

