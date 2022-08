Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (349/2022) Unbekannter entblößt sich am Göttinger Kiessee - Polizei fahndet nach ca. 175 cm großem Exhibitionisten

Göttingen (ots)

Göttingen, Sandweg, dortiger Kiessee

Sonntag, 21. August 2022, gegen 17.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Die Polizei in Göttingen fahndet nach einem ca. 175 cm großen Mann, der sich am späten Sonntagnachmittag (21.08.22) gegen 17.50 Uhr am Göttinger Kiessee gegenüber einer jungen Frau entblößt und dann an seinem Geschlechtsteil manipuliert hat. Der Vorfall ereignet sich an der Südseite des Sees in der Nähe einer Schilffläche.

Die von der Tat betroffene Göttingerin beschreibt den gesuchten Exhibitionisten wie folgt: Ca. 175 cm groß, dunkelbraunes, kurzes, gegeltes Haar, leichter Dreitagebart, drahtige, muskulöse Figur, gepflegtes Erscheinungsbild, bekleidet mit weißem T-Shirt mit dunklem Schriftzug und schwarzer, kurzer Hose, führte ein gräuliches Handtuch und einen schwarzen Rucksack mit sich.

Wer den gesuchten Unbekannten am Sonntagnachmittag am Göttinger Kiessee beobachtet hat und Hinweise zu seiner Person oder sonst sachdienliche Angaben zur Klärung der Tat machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell