POL-PDLD: Maikammer - Geschwindigkeitskontrollen

Rülzheim (ots) - Am 25.8 gegen 1 Uhr wurde ein Anwohner in der Alten Mühlgasse in Rülzheim durch laute Geräusche in der Nachbarschaft geweckt. Beim Blick aus dem Fenster beobachtete er einen jungen Mann, der versuchte, in das Fenster eines Restaurants einzusteigen. Als der Zeuge einen Schrei von sich gab, ergriff der Täter ein Fahrrad und flüchtete. Im Innern des Restaurants wurde eine geringe Menge an Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der ...

