POL-OG: Bühl - Ziegen gestohlen, Nachtragsmeldung

Bühl (ots)

Die sieben Ziegen, die am Dienstag aus einer Weide in der Hägenichstraße entwendet wurden, konnten von dem Besitzer am Mittwoch gegen 14:15 Uhr wieder wohlbehalten auf seiner Ziegenweide aufgefunden werden. Wer die Tiere aus dem manipulierten Weidezaun gestohlen und wieder eingesetzt hat ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt.

Ursprungsmeldung vom Mittwoch, 30.11.2022, 10:32 Uhr

POL-OG: Bühl, Ziegen gestohlen, Hinweise erbeten

Bühl Am Dienstag wurden in der Zeit zwischen 16 Uhr und 17 Uhr sieben Ziegen durch Anheben des Weidezauns einer Ziegenweide hinter einem Indoorspielplatz in der Hägenichstraße gestohlen. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 entgegen.

