Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede - Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz ++ Bad Bevensen - Autofahrerin kollidiert mit Radfahrer - Radfahrer leicht verletzt ++ Uelzen - Autofahrer bei Kollision mit Baum schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 27.07.2022

Lüneburg

Lüneburg - Bedrohung nach Ladendiebstahl - Person in Psychiatrie eingewiesen

Am 26.07. wurde ein 23-jähriger Lüneburger in den Mittagsstunden dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt Am Sande Nahrungsmittel in einen Beutel packte und den Kassenbereich passierte ohne diese zu bezahlen. Der 23-Jährige händigte nach Ansprache durch Mitarbeiter das Diebesgut aus, bedrohte diese jedoch im Anschluss. Zuvor fiel der 23-Jährige schon im Bereich seiner Wohnanschrift im Stadtteil Wilschenbruch auf. Dort schlug er mit einem Hammer Wände innerhalb seiner Mietwohnung ein und beschädigte die Wegbeleuchtung auf dem Hof. Diverse Verfahren unter anderem wegen Ladendiebstahls, Bedrohung und Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Der offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindliche 23-Jährige wurde in der Folge in die Psychiatrische Klinik eingewiesen.

Adendorf - Seniorin reagiert bei Anruf von Falschen Polizeibeamten vorbildlich - Hinweise der Polizei

Am Vormittag des 26.07. erhielt eine 89-jährige Adendorferin einen Anruf von Falschen Polizeibeamten. Diese versuchten die Seniorin einzuschüchtern und suggerierten ihr, dass es einen Einbruch in der Nähe gegeben habe. Dort habe man den Namen der Seniorin auf einem Zettel gefunden. Zu weiteren Ausführungen kamen die Anrufer nicht, da die 89-Jährige den Betrugsversuch erkannte und keine Auskünfte über Wertgegenstände oder andere Dinge machte.

In diesem Zusammenhang appelliert die hiesige Polizei erneut an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät." Hier einige Tipps zum Schutz: - Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten - Die Polizei lässt sich niemals eine EC-Karte mit PIN aushändigen - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige

Lüneburg - Kontrolle eines E-Scooters

Am 26.07. gegen kurz vor 00:00 Uhr wurde eine E-Scooter-Fahrerin im Bereich der Reichenbachstraße kontrolliert. Die 16-jährige Fahrerin war auf dem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs, obwohl dieser nicht versichert war. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Bleckede - Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz - Hinweise

Am 26.07. kam es im Zeitraum zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes im Nindorfer Moorweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen geparkten Pkw Toyota Yaris. Der Verursacher flüchtete. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Thomasburg - Ermittlungen nach mehreren Verkehrsstraftaten

Durch einen Zeugen wurde in der Nacht zum 27.07. gegen kurz nach 00:00 Uhr ein Pkw Seat mit einer auffälligen Fahrweise auf der Landesstraße 221 zwischen Sülbeck und Neetze gemeldet. Durch Polizeibeamte konnte das Fahrzeug dann im Bereich Thomasburg festgestellt werden. In unmittelbarer Nähe dazu befanden sich zwei 21-jährige junge Männer aus Hamburg. Nach ersten Erkenntnissen lag bei den beiden jungen Männern eine Drogenbeeinflussung vor, was die auffällige Fahrweise unterstreichen würde. Zudem besaßen beide keine Fahrerlaubnis. Durch den Zeugen konnte mitgeteilt werden, dass der Pkw mehrere Male von der Fahrbahn abkam und auch mit einem Verkehrsschild kollidiert war. Da nicht klar war, welcher der beiden jungen Männer den Pkw geführt hatte, wurden die Ermittlungen bezüglich der Fahrereigenschaft aufgenommen. Eine Blutentnahme aufgrund der möglichen Beeinflussung wurde ebenfalls durchgeführt. Der Sachschaden durch den Unfall liegt bei mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Körperverletzung nach verbalen Streitigkeiten - Hinweise

Zu einer Körperverletzung kam es am frühen Abend des 26.07. im Bereich des Kreidebergsees. Nach verbalen Streitigkeiten zwischen einer unbekannten männlichen Person und einem 53-Jährigen über ein angebliches Handyvideo, schlug der Unbekannte dem 53-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich in der Folge auf einem Klapprad in unbekannte Richtung. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt.

Personenbeschreibung:

- Männlich - schlank - ca. 180cm groß - circa 50 Jahre alt - schwarze, lange Cargohose - dunkles, langes Oberteil - Basecap in beige/braun

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Taschendiebstahl im Supermarkt

Zu einem Taschendiebstahl kam es am Morgen des 26.07. gegen 11:30 Uhr in einem Supermarkt in der Straße St. Georg. Einer 63-jährigen Kundin wurde während ihres Einkaufs die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Darin befanden sich diverse Karten und gut 80 Euro Bargeld.

Uelzen

Uelzen - Ladendiebstahl im Bekleidungsgeschäft

Am 26.07. kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße. Eine 16-Jährige entwendete mehrere Bekleidungsartikel, indem sie diese unter anderem in ihrer Handtasche verstaute. Der Wert des Diebesgutes lag bei über 50 Euro. Ein Verfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.

Weste, OT. Oetzendorf - Diebstahl aus Gartenschuppen - Hinweise

Zwischen dem 23.07. und dem 26.07. entwendeten Unbekannte aus einem Gartenschuppen in Oetzendorf einen fünf Liter Kanister Benzin. Zudem wurde in den Tank eines Einachsschleppers ein Loch gebohrt, sodass dieser Treibstoff verlor. Der Sachschaden liegt bei gut 80 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Bad Bevensen - Autofahrerin kollidiert mit Radfahrer - Radfahrer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 26.07. gegen kurz nach 14:00 Uhr auf der Bevenser Straße. Eine 83-jährige Fahrerin eines Pkw VW Passat befuhr die Bevenser Straße in Richtung Bruchtorf. In Medingen beabsichtigte sie nach links in die Feldstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen von vorn kommenden 22-jährigen Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von über 2000 Euro.

Uelzen - Autofahrer bei Kollision mit Baum schwer verletzt

In der Nacht zum 27.07. kam es gegen 01:00 Uhr auf der Kreisstraße 14 zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw Audi A4 die K14 in Richtung Suderburger Kreisel aus Stadensen kommend. Zwei Rehe kreuzten die Fahrbahn, sodass der 26-Jährige versuchte auszuweichen. Dabei stürzte der Pkw eine Böschung hinab, kollidierte mit einem Baum und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Uelzen - Verkehrskontrolle im gesperrten Baustellenbereich

Am Vormittag des 26.07 wurden Verkehrskontrollen im gesperrten Baustellenbereich auf der Bundesstraße 191 im Bereich Oldenstadt durchgeführt. Hier wurden Autofahrer angesprochen, welche den Bereich trotz Sperrung befuhren. Es wurden diverse aufklärende und auch belehrende Gespräche durch die Polizeibeamten geführt. Der Großteil der Bürger*innen zeigte Einsicht, sodass keine Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden mussten.

