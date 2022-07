Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Tespe - Schlauchboot aus dem Sportboothafen entwendet - Hinweise ++ Lüneburg - Ermittlungen nach Körperverletzung im Bus ++ Jameln - Pkw überschlägt sich auf Maisfeld ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 26.07.2022

Lüneburg

Artlenburg - Stand Up Paddle Boards entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 24.07. auf den 25.07.wurden zwei Stand Up Paddle Boards im Bereich des Sportboothafens an der Großen Straße entwendet. Die beiden Boards befanden sich auf dem Land liegend vor den jeweiligen Sportbooten. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei Scharnebeck, Tel. 04136-900080, entgegen.

Lüneburg - Ermittlungen wegen sexueller Belästigung - Zeugen gesucht

In den Mittagsstunden des 25.07. kam es im Bereich der Soltauer Straße zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 22-Jährigen. Eine bisher unbekannte männliche Person folgte der 22-Jährigen, welche mit einem Kinderwagen gegen 11:20 Uhr fußläufig entlang der Soltauer Straße unterwegs war. Irgendwann überholte dieser die Frau und wartete in Höhe des Pfarrer-Kneipp-Weges auf diese. Dort umarmte er die 22-Jährige unter anderem gegen ihren Willen. Diese schob den Unbekannten daraufhin weg und alarmierte die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 2 Meter groß - circa 30 Jahre alt - kräftig - dunkler Teint - Tanktop/Shorts - große Sonnenbrille mit schwarzen Gläsern

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Jugendliche Ladendiebin erwischt

Am 25.07. gegen 18:00 Uhr wurde durch den Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes in der Glockenstraße festgestellt, dass eine 15-Jährige mit weniger Gegenständen aus der Umkleidekabine kam, als sie mit reingenommen hatte. Bei der 15-Jährigen konnten daraufhin entwendete Gegenstände aufgefunden werden. Der Wert lag bei gut 30 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Tespe - Schlauchboot aus dem Sportboothafen entwendet - Hinweise

Im Zeitraum vom 10.07. bis zum 25.07. entwendeten Unbekannte ein Schlauchboot aus dem Sportboothafen Tespe an der Elbuferstraße. Mit diesem fuhren die Diebe los und entwendeten in der Folge unter anderem den Außenborder. Das Boot wurde daraufhin auf der Elbe zurückgelassen und in Höhe der Einmündung zum Elbe-Seiten-Kanal durch Zeugen festgestellt. Der Sachschaden liegt bei über 10.000 Euro.

Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei Scharnebeck, Tel. 04136-900080, entgegen.

Melbeck - Hecke gerät in Brand - keine Verletzten

In den Mittagsstunden des 25.07. geriet eine Hecke aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Grundstück im Berliner Ring in Brand. Das Feuer griff auf den Dachüberstand des Hauses über. Durch Helfer konnte das Feuer rechtzeitig gelöscht werden, sodass lediglich ein geringer Gebäudeschaden entstand. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Nach Verkehrskontrolle in der JVA

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Mittag des 25.07. im Deutsch-Evern-Weg konnte festgestellt werden, dass der 33-jährige Fahrer eines Pkw Skoda ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Zunächst gab der Fahrer falsche Personalien gegenüber den eingesetzten Beamten an, die Korrekten konnten in der Folge jedoch ermittelt werden. Aufgrund von körperlichen Auffälligkeiten wurde festgestellt, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest verlief unter anderem positiv auf Kokain. Eine Blutentnahme wurde daraufhin durchgeführt. Aufgrund eines zudem vorliegenden Haftbefehls musste der 33-jährige Lüneburger im Anschluss an die Maßnahmen in eine JVA gebracht werden. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Ermittlungen nach Körperverletzung im Bus - Zeugen gesucht

Am Morgen des 26.07. kam es gegen 09:45 Uhr innerhalb eines Linienbusses, welcher sich an der Bushaltestelle am Klinikum in der Bögelstraße befand, zu einer Körperverletzung zum Nachteil des 29-jährigen Busfahrers. Dieser wurde durch einen unbekannten männlichen Fahrgast zunächst beleidigt, da dieser sich über die Wartezeit beschwerte. Im Weiteren spuckte der Unbekannte den Busfahrer an, schlug und trat diesen. Im Anschluss flüchtete der Verursacher.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Pkw-Aufbrüche auf Supermarktparkplatz - Hinweise

In der Nacht vom 25.07. auf den 26.07. kam es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen auf einem Supermarktparkplatz in der Theodor-Heuss-Straße. Insgesamt vier geparkte Pkw wurden beschädigt indem unter anderem die Seitenscheiben eingeschlagen wurden. Der Innenraum der Pkw wurde offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch unklar. An zwei geparkten VW UP! Wurden zudem die hinteren rechten Reifen zerstochen. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Randalierender Nachbar

In der Nacht zum 26.07. randalierte ein 39-Jähriger in seinem Wohnhaus innerhalb seiner eigenen Wohnung. Im weiteren Verlauf trat er zudem die Wohnungstür seiner Nachbarn ein und bedrohte diese. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow - Brennendene Strohballen auf einem Feld - Hinweise

In der Nacht zum 26.07. brannten zwei Strohballen aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Feld in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 248, in Höhe der Müggenburger Straße. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Es entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Jameln - Pkw überschlägt sich auf Maisfeld - Fahrer leicht verletzt

Am 25.04. kam es gegen kurz vor 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 18 zwischen den Ortschaften Breselenz und Breustian. Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem Pkw VW Polo die K18 in Richtung Breustian. In Höhe einer leichten Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem angrenzenden Maisfeld. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 5000 Euro.

Dannenberg - Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Radfahrern

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Abend des 25.07. gegen kurz vor 21:00 Uhr im Ortsverbindungsweg zwischen Seerau und Pisselberg. Eine 23-Jährige kam vermutlich aufgrund Unachtsamkeit mit ihrem Rad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Ein dahinterfahrender 28-Jähriger machte daraufhin eine Vollbremsung und stürzte über den Lenker. Die 23-Jährige wurde leicht, der 28-Jährige schwer verletzt. Er wurde ins Klinikum verbracht.

Uelzen

Wrestedt - Fahrt unter Einfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 25.07. gegen 14:30 Uhr im Bereich der Landesstraße 270 in Bollensen wurde festgestellt, dass der 57-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wies eine deutlich Fahrunsicherheit auf, welches sich in dem positiven Urintest widerspiegelte. Sowohl der Parameter Kokain, als auch THC waren positiv. Eine Blutentnahme folgte und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Uelzen - Senior fährt gegen Gartenmauer

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 25.07. gegen 14:20 Uhr in der Ringstraße. Ein 86-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes beabsichtigte von einem Parkplatz nach links in die Ringstraße einzubiegen. Hierbei rutschte er vermutlich vom Brems- auf das Gaspedal ab, wodurch der Pkw unkontrolliert beschleunigte. In der Folge fuhr der Senior geradeaus und prallte gegen ein Verkehrszeichen, sowie eine Gartenmauer. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von über 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell