POL-LG: ++ Private Auslobung nach Raub in der Nacht zum 27.02.2022 in Müggenburg ++ Hinweise zu den Tätern gesucht ++

++ Nachtrag - Private Auslobung nach Raub in der Nacht zum 27.02.2022 in Müggenburg ++ Hinweise zu den Tätern gesucht ++

Lüchow, OT. Müggenburg

Wie bereits am 27.02.2022 veröffentlicht, kam es in derselben Nacht gegen 03:00 Uhr zu einem Raubüberfall durch mehrere, zum Teil bewaffnete Täter, zum Nachteil eines 59-jährigen Mannes in seinem Haus in Müggenburg.

Siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5157597

Durch insgesamt drei Täter wurden über 20.000 Euro Bargeld erbeutet. Einer der Täter soll mit einer Pistole bewaffnet gewesen sein. Gegenüber dem 59-jährigen Bewohner wurde Gewalt angewendet und dieser zudem mit dem Tode bedroht. Die drei Täter flüchteten mit dem Diebesgut fußläufig in unbekannte Richtung.

++ 5000 Euro Belohnung zur Ergreifung des Täters ausgelobt! ++

Durch eine Privatperson wurden 5000 Euro bis zum 30.11.2022 für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung und rechtskräftigen Verurteilung der Täter führen.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Hinweis: Gehen mehrere Hinweise ein, wird die Auslobungssumme durch die Polizei entsprechend des Anteils am Erfolg der Aufklärung unter Ausschluss des Rechtsweges unter den Hinweisgebern verteilt. Die Entscheidung zur Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtswegs.

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt, die nicht an einer Straftat beteiligt gewesen und nicht Amtsträger sind, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Die Polizei wird von Ansprüchen Dritter, die sich aus der Auslobung ergeben, freigehalten.

