POL-OG: Offenburg - Hoher Vermögensschaden nach Schockanruf

Am Donnerstag gegen 4:10 Uhr hat ein Opel-Fahrer einen in der Hauptstraße auf Höhe eines Autohauses abgestellten Anhänger touchiert und sich hierbei die rechte Fahrzeugseite seines Wagens aufgerissen. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Grund für das Abkommen dürfte nach ersten Erkenntnissen eine Niesanfall gewesen sein.

