Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Schockanruf - Geldübergabe verhindert

Ettenheim (ots)

Am Mittwoch kam es in Ettenheim zu einem sogenannten Schockanruf. Dabei gelang es den Tätern eine Frau durch den Vorwand, dass ein Familienmitglied einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Inhaftierung nur durch die Zahlung einer Kaution verhindert werden könne, so zu beeinflussen, dass diese sich mit erheblichen Wertgegenständen auf den Weg nach Freiburg machte. Da sie während der Fahrt durch die Täter permanent am Telefon gehalten wurde, konnte Sie durch Familienangehörige, die auf den Betrugsversuch aufmerksam wurden, nicht erreicht werden. Glücklicherweise konnte die Frau, noch vor der Übergabe der Wertsachen an die Täter, durch eine Streife des Polizeipräsidiums Freiburg in ihrem Auto festgestellt und über den bevorstehenden Betrugsversuch informiert werden.

Wiederholt rät die Polizei:

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus! - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus. - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell